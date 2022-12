Stiri pe aceeasi tema

- Directia Judeteana pentru Agricultura Vaslui este aproape de finalizarea unui raport privind evaluarea pagubelor provocate de seceta la culturile agricole semanate in primavara acestui an. Rezultatele arata ca peste 80.000 de hectare de cultura au fost calamitate. Documentul va fi transmis si Ministerului…

- Referitor la informațiile aparute in presa despre angajarile la Baza de tratament și agrement Ocna Mureș: – articolele aparute in presa (se fac angajari masive – 70 posturi la Baza de tratament și agrement Ocna Mureș) se refera de fapt la ORGANIGRAMA Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș și nicidecum…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladirile rezidentiale emise in judetul Iasi a scazut cu 48- in septembrie 2022, fata de septembrie 2021. Iar diferenta majora s-a inregistrat la nivelul autorizatiilor din mediul rural. Daca in orasele din judetul Iasi s-au eliberat in septembrie 20 de autorizatii,…

- SCRISOARE DESCHISA A CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA privind acordarea de subvenții la prețul energiei prin modificarea OUG 119/2022 Dintre cele 41 de județe ale Romaniei, Prahova se remarca prin realizarile sale economice, cu o industrie performanta concentrata in jurul unor domenii competitive…

- Asociația Cultural Educativa pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric și publicația online „Suntem Romania!” Scrisoare deschisa catre: Ministrul Culturii – Dl. Lucian Romașcanu, Directorul Direcției Județene pentru Cultura Prahova – Dl. Constantin Stere Domnilor,…

- „Schimbarea modalitatii de a compensa sau plafona pretul energiei electrice de pe o zi pe alta a creat pentru multi dintre noi obstacole care sunt greu sau imposibil de trecut. Contractele pe care le avem nu permit modificarea zilnica a preturilor, pentru unele dintre ele fiind nevoie de minim 6 luni…

- Ministerul Culturii l-a numit pe Pal D. Attila (Director de producție) in postul vacant de Director general interimar al Teatrului Național Targu-Mureș pe o perioada de o suta douazeci de zile. Avand in vedere mandatul pe termen scurt, nou-numitul director nu intenționeaza sa ia decizii care sa ingradeasca…

- Asociația Moașelor Independente (AMI) a solicitat, intr-o scrisoare deschisa transmisa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, redeschiderea programelor de educație și formare a moașelor in cadrul instituțiilor de invațamant medical, aratand ca aceasta specializare a fost desființata din centrele…