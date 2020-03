Comunicat RAEDPP cu privire la majorarea preturilor anumitor produse RAEDPP Constanta aduce urmatoarele precizari printr un comunicat de presa in urma informatiilor aparute in mass media, potrivit carora unii comercianti din pietele agroalimentare din municipiu au majorat nejustificat preturile anumitor produse. Cei care au majorat preturile nu fac parte dintre producatorii locali, sunt comercianti care isi fac aprovizionarile din depozite en gros, ei pastrandu si acelasi adaos comercial practicat pana acum; Regia nu are legatura cu eventualele scumpiri. In atrib ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea prețurilor la produsele de stricta necesitate care fac parte din coșul minim de consum, in scopul protejarii cetațenilor de creșterea brusca a prețurilor. Totodata, instituția propune aplicarea unor limite privind cantitațile…

- Igor Yușkov, analist al Fundației Securitații Energetice Naționale din Rusia Piața mondiala de petrol și gaze trece printr-o perioada dificila. Sunt cateva motive, iar fundalul desfașurarii evenimentelor a devenit sporirea producției petrolului de șist in SUA. Inițial, producția și prețurile…

- Precizari ale Ministerului Educatiei si Cercetarii cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a OUG cu privire la transportul elevilor Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta cu privire la transportul elevilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele precizari:…

- Marja de crestere a preturilor proprietatilor rezidentiale din Romania s-a situat, in ultimul trimestru din 2019 (T4), la 2,9%, dupa un plus de 3,2% in cele trei luni anterioare, potrivit unui raport transmis de Imobiliare.ro.

- Reprezentanti ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta au verificat, marti, in portul maritim, care este situatia importurilor din China, dupa ce conducerea institutiei a...

- Reprezentanti ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta au verificat, marti, in portul maritim, care este situatia importurilor din China, pentru prevenirea imbolnavirii cu noul tip de coronavirus.In prezent, nici un container cu marfurile vizate nu se afla la Biroul…

- Preturile serviciilor de telecomunicatii oferite de Telekom in Romania vor fi majorate, incepand cu data de 1 martie, a anuntat compania, intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. Astfel, pentru clientii rezidentiali, pretul pentru fiecare serviciu fix (internet, TV si voce) si pentru…

- ​Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote) a anunțat joi ca va crește prețurile serviciilor sale de la 1 martie 2020, în contextul creșterii costurilor legate de furnizarea serviciilor de comunicații. Astfel, pentru clienții rezidențiali, începând cu data de 1 martie 2020,…