Comunicat Radu Tuhuț (PSD): Organizarea alegerilor, mai importantă pentru PNL decât sănătatea oamenilor (P) PNL demonstreaza ca organizarea alegerilor parlamentare este mai importanta decat sanatatea și siguranța oamenilor deoarece acestea sunt organizate tocmai intr-o criza sanitara fara precedent, in care contactul dintre oameni trebuie obligatoriu evitat, in vreme ce alegerile presupun tocmai acest lucru. Totodata, pentru liberali acest scrutin este mai insemnat și decat respectarea normelor democratice, in contextul […] Citește Comunicat Radu Tuhuț (PSD): Organizarea alegerilor, mai importanta pentru PNL decat sanatatea oamenilor (P) in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL demonstreaza ca organizarea alegerilor parlamentare este mai importanta decat sanatatea și siguranța oamenilor deoarece acestea sunt organizate tocmai intr-o criza sanitara fara precedent, in care contactul dintre oameni trebuie obligatoriu evitat, in vreme ce alegerile presupun tocmai acest lucru.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Organizarea alegerilor, mai importanta pentru PNL decat sanatatea oamenilor (P) PNL demonstreaza ca organizarea alegerilor parlamentare este mai importanta decat sanatatea și siguranța oamenilor deoarece acestea sunt organizate tocmai intr-o criza sanitara fara precedent,…

- In ciuda noului record absolut al imbolnavirilor cu COVID-19, președintele țarii și „guvernului lui” nu considera oportuna amanarea alegerilor parlamentare programate pentru 6 decembrie a.c.. In aceste condiții, procesul electoral continua, cu toate ca, cel puțin in localitațile cu indice ridicat de…

- Ca sa indeplineasca dorința președintelui de a avea toata puterea, lucru cu care Iohannis nu era de acord in anul 2014 cand a candidat la președinția Romaniei, avandu-l contracandidat pe Victor Ponta, liberalii salajeni incearca sa ne convinga ca, campania electorala in condiții de pandemie NU reprezinta…

- Medicul Alexandru Rafila a declarat la Romania TV faptul ca Romania se afla intr-o zona de pericol. Medicul a explicat ca se poate depași capacitatea actuala de testare, insa acest lucru implica creșterea numarului de teste, dar și calitatea acestora.”Sunt cifre care preocupa chiar daca numarul…

- Organizarea alegerilor nu creste riscul de infectare, iar ziua scrutinului va fi organizata in asa fel incat toti cetatenii care se prezinta la vot sa fie in siguranta din punct de vedere sanitar, a declarat, vineri, la Suceava, premierul Ludovic Orban. ”Din punctul meu de vedere, si nu numai al meu,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat la Romania TV ca cea mai inteleapta decizie, avand in vedere situatia alarmanta in care ne aflam din cauza COVID-19, ar fi amanarea alegerilor parlamentare din decembrie."Vreau sa discutam cu realism despre ce se intampla in momentul de…

- "Vreau sa discutam cu realism despre ce se intampla in momentul de fata. Au fost peste 4.000 de cazuri raportate. Ati vazut specialistii ce spun, ca numarul imbolnavirilor va creste exponential in perioada urmatoare. Organizam alegerile sau nu? Nu pot sa nu remarc ca acest numar apare la 14 zile…