Comunicat PSD: Cooperativele, viitorul de 10 milioane de euro al agriculturii

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani doar doua cooperative alcatuite din cateva zeci de fermieri au reușit sa invinga barierele legislative și funcționeaza in beneficiul romanilor. Una activeaza in zona Ardealului și alta in Muntenia. Romania are insa zeci de mii de fermieri care doresc sa se grupeze in cooperative menite…

- Cei 800.000 de șomeri, victime ale guvernarii PNL din perioada pandemiei de COVID-19, plus inca 500.000 de romani care traiesc din salarii la limita subzistenței primesc de la cel mai mare partid din Romania vestea buna: le sunt asigurate prin programul de guvernare salarii de peste 1.000 de euro lunar.…

- Dupa un start foarte modest de campionat, Viitorul și-a regasit ritmul și a urcat in clasament. Ajutata și de victoria la masa verde cu CSMS Iași, echipa pregatita de Ruben de la Barrera a ajuns pe locul 6. Iar calificarea in faza play-off a Ligii 1, performanța ratata anul trecut, pare din nou accesibila.…

- Cooperativa "Tara Mea" a livrat in acest sezon mai mult de 10.000 de tone de legume romanesti, in valoare de peste doua milioane de euro, asigurand supravietuirea a cel putin 300 de fermieri autohtoni, a anuntat, marti, asociatia."In contextul in care, la inceput de an, Romania importa masiv…

- PAID: Numarul locuintelor asigurate obligatoriu, in creștere. Transilvania și Bucurestiul, pe primele locuri la cele mai multe polițe active Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in august 2020 cu 3,1%, ajungand la aproximativ 1,75 milioane, comparativ cu 1,70…

- Prezent miercuri la Buzau, intr-o vizita de lucru, in localitațile Puiești, Scutelnici și Valea Ramnicului, Ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat, la un targ al producatorilor de utilaje agricole de la Oreavu, ca executivul cauta soluții rapide pentru a limita efectele pierderilor cauzate de…

- Cel mai recent sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM aduce cifre imbucuratoare pentru partidul nostru, care a depașit pragul de zece la suta, in timp ce pentru alte formațiuni politice, acestea nu sunt deloc placute, pentru unii fiind chiar ingrijoratoare. Cel mai mare partid din Romania, PSD,…