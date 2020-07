Stiri pe aceeasi tema

- Veste extraordinara pentru cetațenii din Nehoiu și imprejurimi. Administrația locala a reușit sa faca un pas important in vederea implementarii unuia dintre cele mai ambițioase proiecte, acela de a reabilita energetic Spitalul Orașenesc Nehoiu, care deservește intreaga zona. La inceputul acestei luni,…

- Beneficiarii celui mai popular program de finantare europeana au atras sume record in actualul exercitiu bugetar. Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020 a intrat in ultima etapa de semnare a unor contracte. Stadiul actual al programului arata ca, fata de POR 2007 – 2013, fondurile au fost…

- Prioritizarea investițiilor in infrastructura de invațamant se reflecta in calitatea pregatirii generației de maine, care va asigura viitorul fiecarei localitați. Asta o știe și primarul orașului Patarlagele, care a avut in fața provocarea de a aduce localitatea pe care o conduce la nivelul unui oraș…

- Asa cum anuntam saptamana trecuta, PRO Romania a depasit pragul de zece la suta in sondaje, clasandu-se la putine procente de USR si ocupand locul patru in preferintele romanilor. Care-si dau seama, in numar din ce in ce mai mare, ca suntem seriosi si de aceea suntem singurul partid din tara care reuseste…

- Proiectul „Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public (TP)” a intrat in implementare dupa ce, in luna februarie, a fost semnat contractul de proiectare și execuție. Proiectul are valoarea de 4.808.000 euro, contribuția municipalitații fiind de 2% și presupune modernizarea a 80 de stații…

- 20 de tineri din toata țara au fost selectați sa faca parte din proiectul aGenerationEU: Promotori ai democrației europene 2020. Printre aceștia se afla și buzoianca Tania Constantin, eleva in clasa a XII-a la Colegiul Hasdeu și membra a American Council for International Education. Buzoianca se va…

- Ziarul Unirea Soluția europarlamentarului Mircea Hava, pentru viitoarea criza economica: „Fondurile europene, prima opțiune pentru economia Romaniei” Fostul primar al orasului Alba Iulia și actual membru al Parlamentului European, Mircea Hava a facut un anunț public pe pagina sa de socializare, prin…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma…