COMUNICAT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ALEXO GARDEN SRL

Stiri pe aceeasi tema

- SC CUTEAN COMPANY SRL RO13871324 ANUNȚ DEMARARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,…

- ANUNT DEMARARE PROIECT: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional…

- 26.12.2020 Incepere proiect in cadrul Masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” LEODORMAR AGREMENT S.R.L. anunta lansarea proiectului finanțat in cadrul Masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”,instituita prin OUG nr 130/2020, proiect nr. RUE 1016. Contractul…

- ANUNT INCEPERE PROIECT 26.12.2020 “Granturi pentru capital de lucru acordate … Post-ul ANUNT INCEPERE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” EVA DIANA TRANS S.R.L. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comuniact de presa 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul in ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35 B, Romania, anunța demararea proiectului cu titlul ”M2”, nr. Contract finantare M2-84 din 08-12-2020, in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”…

- In data de 14.12.2020 societatea comerciala ELTRONIS S.R.L., cu sediul in Oradea, soseaua Borsului 51 B, judetul Bihor, cod postal 410605, in calitate de beneficiar al masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA…

- Societatea SC TRANSPORT LOGISTIC BUCOVINA S.R.L. a inceput la data de 10.12.2020 implementarea masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru ...

- Numele beneficiarului proiectului: SC ANTELPRINTSRL Scopul/ obiectivul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru societatea ANTEL PRINT S.R.L. a carei activitate a fost afectata de instituirea starii de…