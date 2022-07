Comunicat Florin Roman: PNL a făcut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni. USR a făcut zero lucruri pentru moți Comunicat Florin Roman: PNL a facut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni. USR a facut zero lucruri pentru moți ”PNL a facut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni, ceea ce USR nu va face vreodata. Pentru ca USR a facut ZERO lucruri pentru moți. Daca ar cunoaște cu adevarat acest județ, ceea ce nu este cazul, domnul parlamentar al USR Alba ar ințelege ca singurul partid politic care a facut cu adevarat lucruri bune […] Citește Comunicat Florin Roman: PNL a facut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni. USR a facut zero lucruri pentru moți in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Comunicat de presa| Florin Roman, deputat PNL Alba: „PNL a facut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni, ceea ce USR nu va face vreodata” Comunicat de presa| Florin Roman, deputat PNL Alba: „PNL a facut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni, ceea ce USR nu va face vreodata” Pentru ca USR a facut…

- Zeci de pompieri militari, sprijiniti de voluntari si padurari, actioneaza marti in Muntii Apuseni pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe aproximativ 2 hectare de litiera de padure de conifere, a informat ISU Alba, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cea mai veche manastire din Munții Apuseni trebuie vizitata macar o data. Aflata in localitatea Lupșa, din Alba, ea este una dintre cele mai frumoase așezari monahale de pe Valea Arieșului. Manastirea Lupșa, caci despre ea este vorba, este un refugiu pentru toți pelerinii ce viziteaza aceasta zona.…

- Muntele Gaina sau „Muntele Dragostei” din Apuseni: Cum s-a nascut Targul de Fete, cel mai vechi festival al moților O alternativa romaneasca la casatoriile pe fundul marii sau in aer, se poate gasi in Alba, in Munții Apuseni. Targul de Fete de pe Muntele Gaina are loc in fiecare vara, la 1.500 m inalțime,…

- O poluare accidentala produsa in urma cu cinci ani face obiectul unui dosar penal trimis in instanta. Societatea care administreaza reteaua de apa potabila si canalizare din Alba a fost inculpata de catre procurori.

- Un tanar in varsta de 15 de ani din Odorheiu Secuiesc, student la Cluj-Napoca, a fost recuperat de salvamontisti din Alba dupa ce a intrat intr-o zona periculoasa, pe o stanca din Muntii Apuseni.

- Tanar de 18 ani, ranit intr-un accident rutier produs in Munții Apuseni. Mașina sa, lovita din sens opus de un alt autoturism Un tanar de 18 ani, a fost ranit intr-un accident de circulație produs la pe raza comunei Poiana Vadului. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, o femeie de 37 de ani, din Poiana…

- Un jandarm din Alba care si-a pierdut viata in timpul mineriadei din 1991, in timp ce pazea sediul Guvernului, a fost comemorat joi, de Ziua Eroilor, la monumentul ridicat in memoria sa in comuna natala, din Muntii Apuseni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…