Comunicat: Doamnele cu care judeţul Alba se mândreşte. Femei antreprenor la Câmpeni Comunicat: Doamnele cu care judetul Alba se mandreste. Femei antreprenor la Campeni ”La initiativa presedintei Organizației Femeilor Liberale Campeni, Ileana Boncut, doamne active si cu initiativa in comunitate, cu expertiza, perseverente si pasionate de ceea ce fac, doamne care au un cuvant de spus in societate si in business au impartasit din experienta lor, in cadrul primei editii a evenimentului Femeia antreprenor in Apuseni. Prezente in sala, […] Citește Comunicat: Doamnele cu care judetul Alba se mandreste. Femei antreprenor la Campeni in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Doamnele cu care judetul Alba se mandreste: femei antreprenor la Campeni Comunicat de presa| Doamnele cu care judetul Alba se mandreste: femei antreprenor la Campeni La initiativa doamnei Ileana Boncut, presedinte al Organizației Femeilor Liberale Campeni, doamne active si cu initiativa…

- ALBA: Șapte cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 21 octombrie Au fost inregistrate 7 cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 21 octombrie. In județul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a semnat joi dimineata, la Guvern, 22 de contracte de finantare pentru realizarea unor Centre de colectare a deseurilor prin aport voluntar in localitati din Romania. La ceremonia de semnare au participat primarii localitatilor beneficiare: comuna…

- Explozia s-a produs, sambata seara, la o cabana, iar in urma acestei doi adolescenti au suferit rani usoare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, potrivit Agerpres . Conform sursei citate, la cabana se aflau sase adulti si doi minori in varsta de 17 ani. Explozia s-a produs…

- Comunicat de presa Sorin Bumb, PNL Alba: Senatul a aprobat noi reduceri pentru prețul platit de populație și IMM-uri la energie ”Senatul a votat in aceasta dupa-amiaza, in calitate de prima camera sesizata, o serie de modificari ale legislației privind compensarea prețurilor la energie, modificari care…

- Angajata unei institutii din Sebes, judetul Alba, este suspectata ca si-ar fi insusit peste 100.000 de lei din fonduri destinate persoanelor asistate social, iar o alta este banuita ca ar fi acoperit fapta ei. Politistii fac, miercuri, perchezitii care le vizeaza pe amandoua. Fii la curent…

- Comunicat: Primaria Municipiului Sebeș premiaza cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie Și in anul 2022, Primaria Municipiului Sebeș are placerea de a premia cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie. Familiile care locuiesc in municipiul Sebeș, in localitațile…

- ALBA: 99 de cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 18 august Au fost inregistrate 99 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 18 august. Comparativ, marți erau…