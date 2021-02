"Consideram ca o situație care trebuia clarificata inca de anul trecut prin negocieri intre parți s-a transformat intr-un scandal public exclusiv datorita incompetenței actualei conduceri a Romprest. In opinia noastra, Consiliul Local al Sectorului 1 București, Primarul Sectorului 1 București, funcționarii instituției pe are dansa o conduce, precum și salariații Romprest au fost atrași in acest scandal public deoarece Marian Bogdan Adimi, cel care aparent conduce Romprest, nu are capacitatea de a ințelege modul in care se conduce o companie și felul in care trebuie abordate relațiile de afaceri…