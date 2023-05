Comunicat de presa Sergei Glinka

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa postarile si declarațiile fara nici un suport venim cu un drept la replica. COMUNICAT DE PRESA USR și PMP nu se lasa intimidate de Ciuca, Bode și acoliții din PNL. „Ospatarii PSD la guvernare” vor primi nota de plata in 2024 Disperarea PNL sub conducerea tandemului Ciuca – Bode atinge cote…

- COMUNICAT DE PRESA / COMUNICAT DEMARARE PROIECT „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Proiectul „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DUMBRAVIȚA JUDEȚUL TIMIȘ”, cu codul proiectului nr. C3I1A0122000273, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența,…

- West Summer University (WSU), școala de vara destinata elevilor organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student, va avea loc in acest an in perioada 20.07.2023 – 05.08.2023, la Timișoara, iar inscrierile sunt deschise pana in data de 01.06.2023,…

- COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Ipocrizia PNL – PSD: Pensiile speciale sunt mai importante decat banii pentru spitale, școli și autostrazi! COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Ipocrizia PNL – PSD: Pensiile speciale sunt mai importante decat banii pentru spitale,…

- UAT Municipiul Campina, in calitate de beneficiar, deruleaza proiectul „Inființarea unui centru comunitar integrat medico-social”, cod SMIS 155461, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din…

- Comunicat de presa| Subprefectul Corneliu Muresan: Programe pentru sprijinirea familiilor cu copii, propuse de PSD Ministerul Familiei Tineretului și Egalitații de Șanse, condus de Gabriela Firea, vine cu propuneri concrete pentru sprijinirea familiilor cu copii, dar și cu masuri care incurajeaza creșterea…

- Comunicat de presa| Consilierii locali PSD Alba Iulia: USR și PNL au votat majorarea tarifelor pentru colectarea gunoiului la Alba Iulia. PSD s-a opus! Consilierii locali ai USR și PNL, cu o singura excepție, au votat majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare la Alba Iulia, in vreme ce aleșii…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR: „Domnilor PNL-iști, minciuna are picioare scurte! APA CTTA a solicitat creșterea tarifelor la serviciile de apa și canalizare” Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR: „Domnilor PNL-iști, minciuna are picioare scurte! APA CTTA a solicitat…