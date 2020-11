Stiri pe aceeasi tema

Gabriel Pleșa: Haideți ca, in 2020, tricolorul sa fie un simbol al puterii acestui neam de a trece peste toate momentele grele! Dragii mei albaiulieni, Sarbatorim, in acest an, Ziua Naționala a Romaniei in condiții stricte impuse de pandemie, insa pastram cu onoare…

Guvernul PNL redeschide școlile doar pentru vot (P) Guvernul Orban a impins Romania la marginea prapastiei din punct de vedere economic și social, in urma masurilor aberante pe care le-a luat. Gradinițele și școlile se redeschid doar pentru procesul electoral, deși…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei, despre care a vorbit,…

Beniamin Todosiu: USR PLUS propune zero taxe pe salariul minim. Reducem povara fiscala de pe umerii romanilor (P) Romania este pe primul loc in Europa la impozitarea muncii pe salariul minim. Campioana europeana este și la saracia in munca deoarece 17,4% dintre romanii…

Școala on-line: reușește invațamantul romanesc sa invețe ceva din aceasta criza? Pandemia de coronavirus ne-a adus o criza care afecteaza toate sectoarele societații și vedem tot mai clar, cat de nepregatite sunt ele sa faca fața unor situații critice. Este și cazul…

Ioan Dirzu, raport de activitate mandat 2016-2020 – In slujba albaiulienilor! Raport de activitate mandat 2016-2020 – In slujba albaiulienilor! Ultimii 4 ani au fost o continua provocare atat pe plan personal cat și profesional. Am cunoscut sentimentul…

USR – PLUS: „Albaiulienii hotarasc majoritatea in Consiliul Local"- prima consultare cetațeneasca din Romania pentru o decizie politica „Alianța USR-PLUS lanseaza in premiera in Romania prima consultare cetațeneasca care va sta la baza deciziei privind formarea majoritații…

- In aceste momente, presedintele Klaus Iohannis sustine, la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa.Scoala incepe pe 14 septembrie in conditii cu totul diferite.Avem doar cateva localitati unde se va relua exclusiv online, iar in altele ndash; in sistem hibrid. Autoritatile centrale si locale au implementat…