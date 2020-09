Stiri pe aceeasi tema

- Contextul e legat de apariția doamnei Clotilde Armand la Dosar de politician și indrazneala mea da a-i pune niște intrebari legitime despre accidentul Distrigaz in care a murit un angajat de-al dansei. Vreți exemple de mizerie in mass media? Vreți sa dezbateti? Haideți sa vedem: ce-i leaga laolalta…

- Asistam in prezent la un dezmaț al promisiunilor electorale impraștiate de „saracu’ Paul”, cu o disperare inimaginabila, cauzata de frica zilei ce va sa vina, in care va fi deconectat total de la ceea ce știe sa manevreze cel mai bine, și anume, banul public. Printre aceste gogoși electorale servite…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de acum si pana in decembrie formatiunea sa va fi in campanie electorala, informeaza Agerpres."Am discutat si am adoptat hotararea prin care pregatim alegerile parlamentare, criteriile si modalitatea…

- Antreprenoriatul romanesc trece printr-o perioada extrem de dificila in care, cel mai mult au de suferit afacerile bazate pe modelul clasic de funcționare. Impredictibilitatea, masurile de distanțare fizica, schimbarile survenite aproape peste noapte și restricțiile impuse in acest an, indeparteaza…

- Presedintele PMP Braila, Viorel Botea, a anuntat ca filiala pe care o conduce va participa la alegerile locale cu candidati proprii si ca exclude orice negociere cu privire la formarea unei aliante electorale sau sustinerea unei aliante electorale deja formate, potrivit Agerpres.Viorel Botea,…

- Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetența, corupție și vrajeala. Vreau sa va ofer o alternativa reala, tanara, civilizata și cu viziune antreprenoriala care vrea și este pregatita sa schimbe transparent, impreuna…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca sindicaliștii de la SANITAS nu au citit Legea carantinarii și se bazeaza pe fake news aparute in presa, pentru a-si justifica criticile la adresa proiectului.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea alegerilor ”Acest…