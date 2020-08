Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 august, Constantin Florescu a depus, alaturi de Organizația Municipala a PMP, candidaturile pentru Primarie și Consiliul Local al Municipiului Buzau. La ieșirea din Palatul Comunal, Constantin Florescu, candidatul Mișcarii Populare la Primaria Buzau, a declarat: “Ma inscriu in batalia politica…

- Primarul Gabriela Firea vrea sa acorde un stimulent financiar in cuantum de 1.000 de euro persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 pentru a dona plasma. Proiectul va fi pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de joi, iar masura este menita sa creasca numarul donatorilor. Plasma va fi folosita…

- COMUNICAT DE PRESA Promisiuni cu iz penal ale candidatului PRO … Post-ul PSD: Promisiuni cu iz penal ale candidatului PRO Romania la Primaria Targoviște! (comunicat de presa) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BUCURESTI, 27 iulie 2020 –Electrica Furnizare anunta existenta unei tentative de phishing prin intermediul careia clientii sunt notificati cu privire la emiterea unor facturi si indemnati sa faca plata acestora prin accesarea unui link reprezentand un numar de cont.Electrica Furnizare se delimiteaza…

- 11. IN PLINA PANDEMIE, GUVERNUL ROMANIEI VREA SA CONTROLEZE ONG-URILE ACTIVE IN LUPTA IMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE! Consideram ca dorința ANITP de monitorizare și evaluare a activitatii desfasurate in domeniul luptei impotriva traficului de persoane de catre organizatiile neguvernamentale reprezinta…

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud, prin Sucursala Brașov, informeaza ca, in data de 18.06.2020, se vor efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, traversand strada Prundului, prin sapatura deschisa, la intersecția cu strada Spatarul…

- Proiectul de lege inițiat de PSD prin care se interzice, pentru o perioada de doi ani, vanzarea companiilor de stat, a fost votat de Parlament. Astfel, daca legea va fi promulgata de președinte, se va suspenda pentru o perioada de doi ani, orice operațiune privind instrainarea participațiilor statului…

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud, prin Sucursala Brașov, informeaza utilizatorii ca, in perioada 02.06.2020 – 30.06.2020, se vor efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, pe strazile Prundului și Bailor din Brașov. Lucrarile se…