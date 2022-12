Stiri pe aceeasi tema

- MAE critica dur Legea privind minoritatile nationale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei: ”Este regretabil faptul ca legea a fost adoptata in absenta unei consultari a reprezentantilor comunitatii romane” MAE critica dur Legea privind minoritatile nationale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei: ”Este…

- Ministerul Afacerilor Externe romin a transmis ca solicita Ucrainei sa consulte Comisia de la Veneția și sa aplice pe deplin recomandarile in cazul noii Legi privind minoritațile naționale adoptate de Rada Suprema a statului.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca a luat nota de adoptarea, de catre Rada Suprema a Ucrainei, la 13 decembrie, a Legii 8224 privind minoritatile nationale (comunitatile) din Ucraina, care vizeaza completarea cadrului normativ ucrainean privind protejarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor…

- MAE a avertizat ca accelerarea adoptarii modificarilor privind statutul minoritaților naționale din Ucraina a afectat consultarile cu minoritaților naționale și cu comunitatea romana, importante in priocesul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Ministrul Bogdan Aurescu a transmis ca analiza a fost…

- Noua lege a minoritaților naționale, adoptata de autoritațile ucrainene, a produs reacții din partea etnicilor romani care așteptau o schimbare pentru a avea invațamant public integral in limba materna, așa cum era inainte de 2017. Intr-un dialog cu Libertatea, profesorul Cristian Pirvulescu are o alta…

- Rusia a anunțat miercuri ca doctrina sa nucleara ii va permite, in cazul in care va fi nevoie, utilizarea armelor atomice doar in mod defensiv și ca liniile directoare stricte ale acesteia „urmaresc exclusiv obiective defensive”, informeaza CNN . O declarație emisa de Ministerul Afacerilor Externe al…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a remizat duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 9-a a campionatului Ucrainei, Premier Liga. Presa din Ucraina speculeaza ca antrenorul Mircea Lucescu s-ar putea desparti…

- Un fond european destinat ajutarii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sa-si inlocuiasca armamentul pe care-l trimit in Ucraina este tot mai putin in masura sa acopere un aflux de cereri de rambursare - si nici macar n-a facut prima plata, relateaza site-ul Politico, scrie News.ro. Fii…