Comunicat de presa privind finalizarea proiectului cu titlul “CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE, PLATFORMA CAROSABILA SI IMPREJMUIRE TEREN”

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLU “DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC TRANSPORT STRADE CONSTRUCTII SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE” Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC TRANSPORT STRADE CONSTRUCTII SRL…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ACTIVITATII BELADI SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII CLADIRI REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE Numele beneficiarului: BELADI SRL Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general…

- Tipul materialului: Comunicat presaTitlul proiectului: Modernizarea productiei de mobilier din metal, prin achizitionarea de utilaje performanteNumele beneficiarului: GMG CONSTRUCȚII SRL Obiectivele proiectului: Imbunatațirea semnificativa a mobilierului metalic pentru birouri și magazine, ca urmare…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Diversificarea activitatii Blue Motion parts SRL prin achizitia de utilaje pentru lucrari de constructiiNumele beneficiarului: Blue Motion Parts SRL Obiectivul general al proiectului il constituie diversificarea activitatii firmei BLUE MOTION…

- Ion C. Bratianu este cea mai de seama personalitate politica pe care Argesul a dat-o tarii in secolul al XIX-lea (2 iunie 1821 – 4 mai 1891). A fost ales, de-a lungul vietii, deputat sau senator de Arges, dar si de Dorohoi, Bucuresti, Ilfov, Craiova, Dolj, Prahova, Muscel, Braila, Tecuci, Teleorman,…

- Pe DN 6 din Dolj, intre Filiași și Strehaia, a avut loc un accident cumplit. Un barbat de 66 de ani circula cu viteza, a pierdut controlul mașinii și a lovit in plin o autospeciala a Jandarmeriei, aflata in misiune.Impactul a fost atat de puternic incat mașina cu jandarmi a fost aruncata de pe sosea."La…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRLNumele beneficiarului: PARDOSELI DESIGN SRL Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea si dezvoltarea activitatii firmei PARDOSELI DESIGN SRL prin achizitionarea unor utilaje moderne,…

- Un tramvai a luat foc in mers, joi, in Craiova, dupa ce a fost lovit de un fulger. Nu au fost inregistrate victime, deoarece toți calatorii coborasera in stație, iar vatmanul incerca sa intoarca tramvaiul, noteaza mediafax. Potrivit ISU Dolj, in momentul izbucnirii incendiului, tramvaiul era…