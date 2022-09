Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Administrație PSD eficienta in Alba: Centru socio-medical, la standarde europene, construit in comuna Stremț Administrație PSD eficienta in Alba: Centru socio-medical, la standarde europene, construit in comuna Stremț Din dorința de a fi alaturi de persoanele varstnice și vulnerabile,…

- Nr.176560 275 din 05 august 2022 ARESTATI PREVENTIV PENTRU TALHARIE CALIFICATA La data de 4 august a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Turda, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in aplicare trei mandate de…

- Nr. 176560 260 din 27 iulie 2022 BULTEIN DE PRESA RETINUTA DE POLITISTI PENTRU INFRACTIUNEA DE FURT CALIFICAT La data de 26 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au retinut pentru 24 de ore, o femeie in varsta de 51 de ani, din judetul Bihor, cercetata sub aspectul savarsirii…

- Nr. 176560 254 din 21 iulie 2022 BULTEIN DE PRESA ARESTAT PREVENTIV PENTRU SANTAJ SI TULBURAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE Un barbat in varsta de 33 de ani, din judetul Cluj a fost retinut de politisti si ulterior arestat, pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Nr. 157 Oradea, 14.07.2022 COMUNICAT DE PRESA Incendiu la o presa de balotatIn atentia agricultorilor: respectati toate masurile de prevenire a incendiilor in campania agricola In aceasta saptamana, personalul Inspectiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului…

- Nr.176560 241 din 08 iulie 2022 BULETIN DE PRESA DEPISTAT LA VOLAN SUB INFLUENTA SUBSTANTELOR PSIHOACTIVE La data de 8 iulie a.c., in jurul orei 02.30, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Turda au oprit pentru verificari, pe strada Libertatii, un autoturism condus de un barbat in varsta…

- Comunicat de presa| Deputatul PSD, Tuhuț Radu Marcel: Partidul Social Democrat ramane un partener solid al fermierilor Deputatul PSD, Tuhuț Radu Marcel: Partidul Social Democrat ramane un partener solid al fermierilor In contextul crizei alimentare preconizate, capacitatea Romaniei de a hrani Europa…

- PSD considera ca scopul principal al reformarii sistemului fiscal din Romania este de a reduce inechitațile sociale și de a asigura solidaritatea sociala intre contribuabili. In viziunea PSD povara fiscala trebuie distribuita in mod echitabil la nivelul societații. Astfel, trebuie indeplinite concomitent…