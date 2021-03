Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: PNL Alba nu negociaza funcții. Posturile din deconcentrate trebuie ocupate prin concurs Dupa cum am afirmat inca din timpul campaniei electorale, PNL Alba nu negociaza functii, ci sustine ocuparea, pe baza principiului meritocratiei, in urma organizarii de concursuri, a pozitiilor…

- Comunicat de presa| Gabriel Pleșa:,,Am incredere ca, in ședința de astazi, consilierii locali vor vota responsabil și in interesul cetațeanului” Gabriel Pleșa: ,,Am incredere ca, in ședința de astazi, consilierii locali vor vota responsabil și in interesul cetațeanului” Am incredere ca, in ședința de…

- Dimitris Lignadis, 56 de ani, director al Teatrului Național, a fost arestat sub suspiciunea de viol, comis inclusiv asupra unor copii. Cazul a declanșat scandal politic intre partidul de guvernamant Noua Democrație și Syriza, principalul partid de opoziție, relateaza Euractiv, citat de HotNews . Lignadis,…

- Comunicat de presa: Ministerul Sanatatii a fost informat despre un incident la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti.Din primele informatii este vorba despre un ventilator exterior la unitatea mobila ATI din exetriorul spitalului la care s a inregistrat o degajare de fum.In interior…

- Politic Comunicat de presa – Deputatul liberal Maria Stoian a votat fara reținere pentru eliminarea pensiilor speciale februarie 19, 2021 11:57 Proiectul de lege adoptat in aceasta saptamana in Parlament anuleaza, de facto, dreptul fostilor parlamentari de a beneficia de pensie speciala. Actualii…

- In urma vizitei Primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, de astazi, 1 februarie 2021, la societatea Salubrizare Fapte 5 S.A., care a durat peste sapte ore, directorul general si-a dat demisia. De asemenea, au fost facute destituiri in masa si revocari din functie. Directorul general adjunct…

- Astazi, viceprimarul Municipiului Alba Iulia, Emil Popescu a vorbit pentru prima data public despre problemele imense de imagine pe care le are Poliția Locala Alba Iulia in urma noului scandal in care este implicat directorul executiv Ilcu Daniel. Dupa cum se știe, acesta a fost gasit la volanul uneia…