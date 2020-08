Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 39 de ani, Andrei Sarmașan este casatorit, are o fetița și se afla in managementul uneia dintre cele mai cunoscute companii private din Alba, și nu numai. Numele sau se va regasi pe una dintre primele poziții ale listei de candidați PRO Romania la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania la Primaria Alba Iulia: Solicit autoritaților locale sa iși asume, in al 12-lea ceas, masurile privind descurajarea infracționalitații din Alba Iulia Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania la Primaria Alba Iulia: Solicit autoritaților…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Cine este, de fapt, Alin Stanciu, candidatul PSD la Primaria municipiului Alba Iulia Am ajuns la varsta de 43 de ani, cu o vasta experiența de viața, cunoscand ce inseamna lipsurile și greutațile, succesul și bunastarea. Indiferent de ceea ce mi-a harazit soarta, am…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Alexandru Brașovean este candidatul PRO Romania la primaria Sancel In varsta de 44 de ani, Alexandru este casatorit, are doi copii și lucreaza ca și coordonator transport și șofer profesionist. A decis sa intre in lupta pentru primaria Sancel fiind convins ca poate…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Alin Stanciu, reprezentant al mediului de afaceri, candidatul PSD la Primaria municipiului Alba Iulia Alin Stanciu, reprezentant al mediului de afaceri, candidatul PSD la Primaria municipiului Alba Iulia Desemnarea lui Alin Stanciu, de catre PSD, pentru funcția de primar…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Narcis Romeo Avram-Jurca este candidatul PRO Romania la Primaria orașului Abrud Narcis Romeo Avram-Jurca este candidatul PRO Romania la primaria orașului Abrud In varsta de 46 de ani, candidatul PRO Romania este casatorit, are o fetița și este proprietarul unei afaceri.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Andrei Octavian Castaian este candidatul PRO Romania la primaria din Șibot Comunicat de presa: Andrei Octavian Castaian este candidatul PRO Romania la primaria din Șibot In varsta de 42 de ani, Andrei Octavian Castaian este casatorit, are doua fete și este de profesie…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Administrația participativa este,…