Comunicat de presă ISU Argeș: ”Bucură-te de sărbători în siguranță” Urmeaza o perioada in care se fac pregatiri pentru un nou moment de sarbatoare, reprezentat de trecerea dintre ani. Cu aceasta ocazie, in graba pregatirilor, pot exista situații in care se neglijeaza siguranța la incendiu, punand in pericol viața și bunurile. Pompierii argeșeni sunt pregatiți sa acționeze, zilnic, pentru asigurarea protecției și siguranței dumneavoastra in […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa – Catre toți cetateni proprietari de caini si pisici Stimați cetațeni, fiți responsabili! Vaccinarea antirabica obligatorie ca parte a programului national strategic de combatere a bolilor transmisibile

- Comunicat de presa finalizare proiect – Achiziționarea de echipamente pentru diversificarea portofoliului de servicii in vederea imbunatațirii competitivitații microintreprinderii Comunicat de presa SC SIRON SRL, cu sediul in Oarda, Municipiul Alba Iulia, Strada Victoriei, Nr. 41 O, Județ Alba, cod…

- Comunicat de presa | Calin Gheorghe Matieș: „In fiecare an Ziua Naționala a Romaniei emoționeaza, unește și bucura!” Comunicat de presa | Calin Gheorghe Matieș: „In fiecare an Ziua Naționala a Romaniei emoționeaza, unește și bucura!” In fiecare an Ziua Naționala a Romaniei emoționeaza, unește și bucura!…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Municipiul Campia Turzii Titlul proiectului: „Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar din municipiul Campia Turzii ”, 1321DOT ⁄ 2023

- In urma informațiilor aparute sambata in presa locala , dorim sa facem urmatoarele precizari: Ședința de vineri de la sediul PSD Neamț a avut un caracter informal, cu scopul de a trece in revista mai multe analize, așa cum au rezultat din sondajele interne comandate de PSD, dar și pentru a contura viitorul…

- Pompierii au luptat duminica (1 octombrie) impotriva incendiului din apropierea coastei albaneze, in timp ce presa locala a raportat ca focul se manifesta de o saptamana. Presa albaneza a relatat luni (2 octombrie) ca incendiul a ars 500 de hectare de padure de pin. Presa locala a citat ministerul albanez…