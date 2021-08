Stiri pe aceeasi tema

- SC MECANO STRONG SRL, beneficiar al contractului de finantare nr. 5906/25.09.2020, incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,…

- Comunicat de presa – SC GESS SHOW SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Cresterea calitatii serviciilor prestate de SC GESS SHOW SRL” Comunicat de presa SC GESS SHOW SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Cresterea calitatii serviciilor prestate de SC GESS SHOW SRL” proiect nr RUE 12560 inscris…

- SC DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL , cu sediul in Municipiul Craiova, Romania, Str. TRAIAN DEMETRESCU nr. 23, judetul Dolj, cod postal 200395, anunța incheierea proiectului “ DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL”, cod SMIS 132678, in baza contractului de finantare incheiat…

- COMUNICAT DE PRESA – Lansarea proiectului „Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante” Comunicat de presa Proiectul “Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante”, cod MySMIS 131774, finanțat prin Programul…

- ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, StradaElectroputere,nr. 6, bl.M47,ap.5, judetul Dolj, cod postal 200568,anunța incheierea proiectului „Dezvoltarea activitatii in cadrul ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 131366, in baza contractului de…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRLNumele beneficiarului: PARDOSELI DESIGN SRL Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea si dezvoltarea activitatii firmei PARDOSELI DESIGN SRL prin achizitionarea unor utilaje moderne,…

- SC INNOTEK GROUP SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Str. Burebista,nr. 3, judetul Dolj, codpostal 200609, anunța incheierea proiectului „Dezvoltarea durabilaa firmei SC INNOTEK GROUP SRL”, cod SMIS 132954, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice și…