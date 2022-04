Comunicat de presă: Eugen Țapu-Nazare, senator PNL: ”Programe de finanțare și garantare în domenii prioritare ale economiei” In calitate de președinte al Comisiei pentru antreprenoriat, IMM și turism, din Senat, am prezidat o ședința comuna la care au participat și membrii Comisiei de buget-finanțe, și cei ai Comisiei economice, industriei și servicii. La finalul intalnirii am aprobat finanțarea mai multor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, sub forma de scheme de garantare cu componenta de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al beneficiarilor. Programele aprobate sunt urmatoarele: Programul IMM PROD, care are ca obiectiv asigurarea lichiditaților… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de președinte al Comisiei pentru antreprenoriat, IMM și turism, din Senat, am prezidat o ședința comuna la care au participat și membrii Comisiei de buget-finanțe, și cei ai Comisiei economice, industriei și servicii. La finalul intalnirii am aprobat finanțarea mai multor programe de garantare…

- COMUNICAT DE PRESA| Senator PSD de Alba, Calin Matieș: „Alaturi de copiii cu nevoi speciale din Alba! Campanie de conștientizare a autismului in Senatul Romaniei” COMUNICAT DE PRESA| Senator PSD de Alba, Calin Matieș: „Alaturi de copiii cu nevoi speciale din Alba! Campanie de conștientizare a autismului…

- Comunicat de Presa: Susținem antreprenoriatul social in comunitatea SDL din Alba Iulia „Pasiunea, creativitatea și rezistența sunt cele mai importante abilitați in afaceri. Daca le ai, ești gata sa pornești in calatorie.”– Jo Malone. SC Xerom Service SRL in calitate de Lider, va indeamna astfel sa…

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb, senator PNL Alba: Senatul a votat ieri o lege ce permite reluarea lucrarilor la hidrocentralele abandonate de pe Jiu și Mureș COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb, senator PNL Alba: Senatul a votat ieri o lege ce permite reluarea lucrarilor la hidrocentralele abandonate de…

- Comunicat de presa| Senator PNL de Alba, Sorin Ioan BUMB: „De saptamana viitoare, primariile pot depune proiecte pentru rețele de gaze naturale” Comunicat de presa| Senator PNL de Alba, Sorin Ioan BUMB: „De saptamana viitoare, primariile pot depune proiecte pentru rețele de gaze naturale” De saptamana…

- VIDEO Comunicat de presa Calin Matieș, senator PSD de Alba: Cand exemplele sunt clare, definiția ipocriziei este simplu de dat! ”Astazi il ascult pe viceprimarul PNL Marius Filimon care, in ședința de Consiliu Local, spune ca solicitarea de majorare a burselor este un demers populist și ca trebuie renunțat…

- „Sunt multe planuri și multe zone in care apar și pot aparea dezechilibre. Criza gazelor naturale a cauzat o problema in asigurarea necesarului de fertilizanți in agricultura Romaniei. Criza energiei electrice cauzeaza prețuri mai mari sau cu potențial de majorare unde se regasesc mai mulți factori…

- Nr. 53084 din 19 Ianuarie 2022 COMUNICAT DE PRESA ACTIUNI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV 2 Prioritare tuturor institutiilor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice sunt sanatate si siguranta cetatenilor, context in care, in aceasta perioada sunt…