Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (deputat USR): Dascalii merita salarii decente pentru ca in mana lor se afla viitorul acestei țari Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (deputat USR): Dascalii merita salarii decente pentru ca in mana lor se afla viitorul acestei țari Cadrele didactice merita salarii decente și corecte deoarece in mana lor se afla viitorul acestei țari. In ultimii ani, acești oameni au fost mințiți, au fost umiliți, iar maririle de salarii, care le-au fost […]