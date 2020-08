COMUNICAT DE PRESA - 27 AUGUST 2020 Prevenirea raspandirii Coronavirusului - prioritatea autoritatilor! Masurile distantarii sociale si a purtarii mastii de protectie - in continuare verificate! Zilnic, fortele de ordine desfasoara actiuni in zonele aglomerate si mijloace de transport pentru verificarea modului de respectare a masurilor impuse in contextul starii de alerta, prevenirii si limitarii raspandirii Corona ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

