Comunicat Cupru Min SA Abrud. Precizari despre situația economico-financiara a companiei Reprezentanții Cupru Min SA fac precizari despre situația economico-financiara preliminara a companiei, in contextul unui articol aparut in presa centrala și preluat de mai multe publicații. Se impun precizari ca urmare a unor aspecte care țin de conținutul acestora, intrucat sursa de informare a autorilor nu a fost conducerea executiva a societații, au transmis sursele […]