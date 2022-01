Comunicat CCIR: Precizări față de acuzațiile de plagiat aduse premierului Nicolae Ciucă Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face precizari vizavi de acuzațiile de plagiat aduse premierului Nicolae Ciuca. „Constatam, nu cu surprindere, ca in aceasta perioada de profunde incercari, cand coerența și stabilitatea ar trebui sa fie cuvintele de ordine, sadirea discordiei, scandalul și stigmatizarea sunt profesiuni de credința pentru unii”, transmite CCIR printre altele. „Chiar daca nu facem politica, consideram, și știm ca și mediul de afaceri și antreprenorii pe care ii reprezentam simt la fel, ca, la timpurile grele pe care le traversam, Romania are nevoie de stabilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

