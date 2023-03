Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Calin Matieș: VINEREA VERDE. Iubim Alba Iulia și vrem un oraș curat! Acțiune de ecologizare pe malurile raului Ampoi Suntem mulți cei care iubim Alba Iulia și vrem sa avem un oraș curat, ingrijit și invidiat de cei care il viziteaza sau trec prin el in drum spre alte destinații.…

- Administrația locala a orașului Mioveni organizeaza joi, 16 martie a.c., in parteneriat cu unitațile de invațamant din oraș și serviciile publice, o noua acțiune de ecologizare. Sunt invitați sa participe voluntari de toate varstele și sunt așteptați joi dimineața, la primaria orasului Mioveni, in intervalul…

- Acțiune a polițiștilor rutieri din Alba Iulia: 350 de șoferi testați, amenzi de 14.000 de lei și trei șoferi au ramas pietoni Acțiune a polițiștilor rutieri din Alba Iulia: 350 de șoferi testați, amenzi de 14.000 de lei și trei șoferi au ramas pietoni Trei sute cincizeci de conducatori auto au fost…

- In aceasta perioada, sub umbrela Proiectului #SiguranțaOnline, polițiștii desfașoara activitați in unitațile de invațamant din județ. In saptamana care se incheie, aproximativ 150 de elevi din Alba Iulia au participat la activitațile organizate de polițiști. In perioada 20 – 23 februarie 2023, polițiștii…

- Zona de agrement pe malul raului Mureș la Alba Iulia: amenajari cu locuri de picnic, plaja și teren de sport. Cat este investiția Amenajarea zonei de agrement pe malul raului Mureș, langa Alba Iulia, zona Partoș, pe o suprafața de circa 5000 mp, a primit unda verde la finanțare. Contractul a fost semnat…

- FOTO| ”Ia ATITUDINE, spune STOP violenței!”: Acțiune a polițiștilor din Alba, pentru a reduce cazurile de violența din școli ”Ia ATITUDINE, spune STOP violenței!”: Acțiune a polițiștilor din Alba, pentru a reduce cazurile de violența din școli Odata cu revenirea elevilor la școala, polițiștii au reluat…

- Tanar din Alba Iulia, prins sub influența drogurilor la volan. Acțiune a Poliției Rutiere pe DN 74 Un tanar de 21 de ani din Alba Iulia a fost prins sub influența drogurilor, la volan. A fost oprit pe DN 74, de catre polițiștii din Alba, care au organizat o acțiune rutiera. Potrivit IPJ Alba, miercuri,…

- FOTO| Acțiune de informare a polițiștilor din Alba Iulia: Ce tipuri de artificii sunt permise de lege și cand este interzisa folosirea lor FOTO| Acțiune de informare a polițiștilor din Alba Iulia: Ce tipuri de artificii sunt permise de lege și cand este interzisa folosirea lor Azi, 27 decembrie 2022,…