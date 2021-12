Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a demisionat din funcția sa la firma de rețele de socializare, dupa ce a servit timp de mai bine de șase ani. Intr-un tweet de luni adresat celor 5,9 milioane de urmaritori ai sai, Dorsey a spus ca a demisionat din funcția de CEO al gigantului social media Twitter,…

- Dorsey, care a mai plecat de la Twitter in 2008, pentru a reveni in 2011 si a redeveni director executiv in 2015, este si fondator si director al companiei de servicii financiare Square."Dupa aproape 16 ani in care am jucat un rol in compania noastra, de la cofondator la CEO (...), am decis ca in sfarsit…

- Anunțul surprinzator al demisiei sale vine insa dupa ce activitatea lui in calitate de director executiv atat al Twitter, cat și al Square, companie de plați digitale, a fost intens criticata, iar doi dintre acționarii Twitter, Elliott Management și investitorul miliardar Paul Singer, i-au cerut sa…

- Britanicul Frank Williams, fondatorul celebrei echipe de Formula 1 care-i poarta numele, a decedat la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica echipa pe Twitter, transmite AFP. Echipa infiintata de Frank Williams in anii 1970 a castigat 16 titluri mondiale intre 1980 si 1997, noua la constructori si…

- Inchiderea Transfagarașanului, intre Piscu Negru și Balea Cascada, stabilita pe 20 octombrie, a fost amanata datorita vremii favorabile. Conform Mediafax, Comisia de Revizuire Speciala din cadrul CNAIR s-a intrunit pentru analiza inchiderea circulației pe Transfagarașan și a decis amanarea termenului…

- Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, dupa cum relateaza azi France Presse. Una dintre victimele…

- Dupa ce am mi-am revenit din șoc, am sunat vreo 15 directori de fabrica (din mai multe domenii) care au confirmat ca toți au primit notificare de dublare a prețului – de la 1 ianuarie 2022, unii chiar de la 1 noiembrie 2021, asta însemnând puține…

- Spania a decis joi sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19 pensionarilor din aziluri, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP. Comisia Sanatatii Publice de la Ministerul Sanatatii a decis administrarea ”unei doze suplimentare persoanelor care locuiesc in aziluri,…