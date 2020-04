Stiri pe aceeasi tema

- (P) Compania ”Darex Auto” din Șcheia iși suspenda activitatea dupa adoptarea de catre Guvern a ordonanței militare prin care municipiul Suceava și localitațile limitrofe intra in carantina.

- Prin prezentul comunicat, Comuna Mihai Eminescu transmite un semnal de alarma catre Ministerele si institutiile publice competente in vederea suplimentarii fondurilor de la bugetul de stat, data fiind instalarea starii de urgenta.

- Dupa ședința de Guvern, Florin Citu, ministrul finantelor a anuntat ca ratele la banci pot fi suspendate la cererea debitorului (persoana fizica sau juridica) pentru o perioada de la una pana la noua luni, dar durata pe care se suspenda nu va depași data de 31.12 2020. „Cine sunt debitorii care pot…

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- In județul Botoșani, numarul celor intorși din strainatate și care au intrat in autoizolare, din cauza coronavirusului, a crescut cu 45% doar intr-o singura zi, anunța Agerpres.Numarul persoanelor din judetul Botosani care s-au intors din strainatate si care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare…

- Primarul comunei Dangeni, care este și secretar general al PNL Botoșani, a reacționat extrem de dur dupa recepționarea unei adrese de la Prefectura semnata de Alexandru Colbu și Roxana Țurcanu. Catalin Rotundu a trimis un comunicat de presa pe care il prezentam integral mai jos: