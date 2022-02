Comunicat 6 FEBRUARIE 2022.

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 24.653 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.055 decese inregistrate in Corona-Forms; • 844 persoane in carantina; • 133 persoane izolate in spital, 744 izolate…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 24.493 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.055 decese inregistrate in Corona-Forms; ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 24.053 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.054 decese inregistrate in Corona-Forms; ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 23.847 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.054 decese inregistrate in Corona-Forms; ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19365 cazuri confirmate de CoVid-19; • 24 persoane izolate in spital, 117 izolate la domiciliu; • 1022 decese inregistrate in Corona-Forms; • 1564 persoane…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19279 cazuri confirmate de CoVid-19; • 45 persoane izolate in spital, 337 izolate la domiciliu; • 1008 decese inregistrate in Corona-Forms, total din martie…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19185 cazuri confirmate de CoVid-19; • 54 persoane izolate in spital, 478 izolate la domiciliu; • 1001 decese inregistrate in Corona-Forms; • 637 persoane…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 18987 cazuri confirmate de CoVid-19; • 96 persoane izolate in spital, 779 izolate la domiciliu; • 978 decese inregistrate in Corona-Forms; • 875 persoane…