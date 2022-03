Comunicat 30 MARTIE 2022. La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.688 cazuri confirmate de COVID-19 si 922 de persoane reinfectate; • 1.103 decese inregistrate in Corona- ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.662 cazuri confirmate de COVID-19 si 918 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.629 cazuri confirmate de COVID-19 si 915 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.560 cazuri confirmate de COVID-19 si 903 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.508 cazuri confirmate de COVID-19 si 901 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.446 cazuri confirmate de COVID-19 si 891 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 28.341 cazuri confirmate de COVID-19 si 886 de persoane reinfectate; • 1.102 decese inregistrate in Corona- ...

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 26.304 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.070 decese inregistrate in Corona-Forms; • 264 persoane in carantina; • 100 persoane izolate in spital, 611 izolate…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 21.694 cazuri confirmate de COVID-19; • 79 persoane izolate in spital, 1.242 izolate la domiciliu; ...