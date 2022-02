Comunicat 3 FEBRUARIE 2022. La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 24.653 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.055 decese inregistrate in Corona-Forms; • 844 persoane in carantina; • 133 persoane izolate in spital, 744 izolate la domiciliu; • 1096 teste ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 21.694 cazuri confirmate de COVID-19; • 79 persoane izolate in spital, 1.242 izolate la domiciliu; ...

- In ultimele 24 de ore, 38 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 222 de teste, iar un pacient a decedat. Incidența la nivel de județ a ajuns la 1,31 cazuri la mia de locuitori, in timp ce numarul cazurilor active a ajuns la 515. In același interval doar 49…

- Inca 64 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 499 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 0,47 la mie, iar numarul cazurilor active s-a majorat la 215. In același interval, doar 83 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doza. La nivelul…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19365 cazuri confirmate de CoVid-19; • 24 persoane izolate in spital, 117 izolate la domiciliu; • 1022 decese inregistrate in Corona-Forms; • 1564 persoane…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19279 cazuri confirmate de CoVid-19; • 45 persoane izolate in spital, 337 izolate la domiciliu; • 1008 decese inregistrate in Corona-Forms, total din martie…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 19185 cazuri confirmate de CoVid-19; • 54 persoane izolate in spital, 478 izolate la domiciliu; • 1001 decese inregistrate in Corona-Forms; • 637 persoane…

- La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 18987 cazuri confirmate de CoVid-19; • 96 persoane izolate in spital, 779 izolate la domiciliu; • 978 decese inregistrate in Corona-Forms; • 875 persoane…

- In ultimele 24 de ore, 41 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 494 de teste, iar patru pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a scazut la 3,01 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 1.058, dintre care 141 sunt spitalizate.…