Comunicarea emitenților de obligațiuni va fi evaluată în baza unei noi metodologii VEKTOR by ARIR Bonds București, 22 iulie 2024 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), publica metodologia finala de evaluare a comunicarii emitenților de obligațiuni cu investitorii, in baza careia va fi calculat indicatorul VEKTOR by ARIR Bonds pentru Piața Principala din anul 2025. Metodologia include 8 criterii relevante, identificate in urma mai multor consultari cu parțile interesate din piața de capital. Daniela Maior (Șerban), Președinte și Co-fondator ARIR: „In urma rezultatelor excelente semnalate de piața, dupa 5 ani de publicare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, compania de stat cu simbolul bursier H2O și cel mai mare producator de energie electrica din Romania, sarbatorește azi un an de la debutul acțiunilor sale la Bursa de Valori București in urma unei oferte istorice in care Fondul Proprietatea a vandut 20% pentru 9,3 miliarde de lei, in…

- JT Grup Oil, companie care activeaza pe piata distributiei de carburanti, a incheiat Oferta Publica Inițiala (IPO), lansata la Bursa de Valori București, pentru vanzarea de acțiuni, derulata in perioada 28 mai – 10 iunie. Compania, unicul actionar al JT Terminal, cel mai nou terminal privat de produse…

- Subscrierile in oferta de acțiuni la Bursa de Valori București, lansata de operatorul din sectorul hidrocarburilor, JT Grup Oil, au avut o dinamica accelerata, saptamana trecuta, la BVB, depașind 15 milioane lei, arata datele din tranzacții. Oferta a fost demarata, marti, 28 mai, iar pana vineri, la…

- Premier Energy, compania care a preluat recent CEZ Vanzare și pe cei 1,2 milioane de clienți ai sai, a fost listata marți la Bursa de Valori București, in urma unuia dintre cele mai mari IPO-uri din ultimii ani, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat ca a cumparat 11%…

- ”Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producator, echilibrator, distribuitor si furnizor de electricitate, precum si furnizor si distribuitor de gaze naturale debuteaza astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in urma derularii cu succes a unui IPO in valoare de 695 milioane lei, cel mare…

- Bursa de Valori București și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare colaboreaza pentru revizuirea codului de guvernanța corporativa a pieței din Romania, noua reglementare urmand sa fie implementata pana la sfarșitul anului 2024. Colaborarea are ca scop alinierea codului de guvernanța…

- Cu o creștere de aproape patru ori in ultimii patru ani a numarului de investitori, Bursa de Valori București (BVB) a devenit o ”scena” mult mai mare pentru companiile care vor sa comunice cu aceștia și pentru antreprenorii care vor sa iși promoveze...