Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 8 martie, la nivel național au fost confirmate 13 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cei 13 cetațeni care au contactat virusul, 4 sunt declarați vindecați și au fost externați. Starea…

- Un numar de 38 de persoane sunt in carantina institutionalizata la nivel national pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus), iar alte 11.311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, informeaza Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro.Grupul…

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina institutionalizata, miercuri dimineata, si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectate cu coronavirus, iar alte peste 10.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu. Primul pacient confirmat cu coronavirus la noi in tara a fost externat, iar…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- Un numAƒr de 42 de persoane sunt A®n carantinAƒ "instituAionalizatAƒ" la nivel naAional, iar 9.431 sunt monitorizate la domiciliu, a informat, marAi, Grupul de Comunicare StrategicAƒ.

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…