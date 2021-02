Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din orașul suedez Halmstad au forțat recent un profesor sa iși scoata masca de protecție anti COVID-19 și au interzis utilizarea maștilor și a tuturor formelor de echipamente de protecție in școli Citește și: In sfarșit! Senat: Ordinea de zi a sedintelor, documentele si hotararile Biroului…

- Manager al unei companii specializate in implementarea sistemelor de iluminat eficient, Andrei Mihai s-a stabilit cu sotia si cei doi copii de doi ani si jumatate in Suedia si a povestit pentru Adevarul experientele traite, inclusiv in pandemie.

- Suedia s-a remarcat in primavara, in primul val al epidemiei, drept singura tara din Europa care nu a impus purtarea mastii de protectie. Aceasta tara nordica si-a schimbat deja strategia la sfarsitul lui noiembrie, cand a limitat adunarile. Autoritatile suedeze au limitat adunarile publice la opt persoane,…

- Aproape 600.000 de rezidenți din azilurile de batrani, rudele acestora și angajații din centrele de ingrijire sunt primii care vor fi vaccinați impotriva COVID-19 in Suedia. Anunțul a fost facut vineri de oficialii guvernului suedez, relateaza Hotnews.Aceasta țaras-a inscris sa primeasca pana la cinci…

- Purtarea maștilor de protecție (de toate tipurile) in toate spațiile publice deschise, pe intreg teritoriul municipiului Chișinau devine obligatoriu. Decizia a fost luata astazi de catre Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a mun. Chișinau.

- Autoritațile suedeze au anunțat luni interzicerea evenimentelor publice cu mai mult de opt persoane, in cadrul unei conferințe de presa in care membrii guvernului au indemnat populația sa faca ”lucrul corect”, informeaza Hotnews, care citeaza The Local. Noua regula a fost inclusa in Legea privind Ordinea…