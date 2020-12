Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea sub 1,5 a incidenței cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori in ultimele 14 zile a dus la ridicarea restricțiilor suplimentare instituite in comunele Balcauți, Coșna, Moldovița și Satu Mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a dispus, sambata, incetarea ...

- Comunele sucevene Dorna Candrenilor , Frumosu și Iacobeni scapa de restricții dupa ce rata de infectare cu coronavirus a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. ”Prin Hotararea nr. 82/02.12.2020 a C.J.S.U. , in condițiile art. 2 din Hotararea C.J.S.U. Suceava nr. 71/2020 și avand in vedere incidențele…

- Comuna Hanțaști scapa de restricții dupa ce rata de infectare a scazut. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara in system online. ”Prin Hotararea nr. 78/27.11.2020 a C.J.S.U. s-a dispus in condițiile art. 3 din Hotararea C.J.S.U.…

- Comuna Moara intra in „scenariul rosu”, iar Breaza, Darmanesti, Patrauti si Vatra Moldovitei in „scenariul galben”. Se prelungeste cu 14 zile „scenariul rosu” pentru municipiul Vatra Dornei si orasul Siret, iar „scenariul galben” pentru Campulung Moldovenesc, comunele Balcauti, Cosna, Dorna Arini, Fratautii…

- Incidența cazurilor pozitive de infectare cu noul coronavirus care se menține inca ridicata in municipiul Campulung Moldovenesc și in comunele Balcauți, Coșna, Dorna Arini, Fratauții Vechi, Moldovița și Satu Mare face sa fie prelungite masurile suplimentare dispuse de Comitetul Județean pentru ...

- Șase localitați sucevene unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este intre 1,5 și 3/1000 de locuitori vor intra in scenariul galben pentru doua saptamani. Este vorba de comunele Mitocu Dragomirnei și Vama incepand cu data de 18 noiembrie și de comunele Dorna Candrenilor, Frumosu, Iacobeni…

- Prin Hotararea nr.52/23.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a solicitat Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu titlu gratuit, 10 construcții ușoare din elemente modulate, 10 radiatoare electrice și elemente de cazarmament (paturi, saltele, paturi,…

- Comitetul județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a stabilit restricții suplementare pentru alte 7 localitați sucevene. Astfel la Siret și Fundu Moldovei masca devine obligatorie incepand din 17 octombrie și in aer liber. De asemenea este interzisa organizarea și…