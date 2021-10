Astfel, unitațile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public si-au putut crea incepand cu data de 21 octombrie conturile de utilizator in aplicația informatica pusa la dispoziție pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programul are drept scop imbunatatirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea […] Articolul Comunele, orașele și municipiile se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .