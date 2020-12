Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis diminuarea restricțiilor pentru mai multe comune din județ ca urmare a scaderii ratei de infectare cu noul coronavirus in aceste localitați. Astfel, prin Hotararea nr. 83/03.12.2020 a C.J.S.U., avand in vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori in ultimele 14 zile, incepand cu data emiterii prezentei […] The post Comuna Zvoriștea reintra in scenariul verde, iar Putna și Vama sunt in scenariul galben first appeared on Suceava News Online .