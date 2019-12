Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a continuat luni, 25 noiembrie, seria intalnirilor cu ambasadorii acreditati la Bucuresti, in contextul consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul apararii. Vizita la sediul Ministerului Apararii Nationale a ambasadorului Republicii Franceze la…

- O fetita de 12 ani din comuna Barbatesti, județul Valcea, a murit joi dimineata, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Primarul acuza medicii de pe ambulanța ca l-au consultat pe fratele copilei și l-au dus pe spital, dar pe aceasta au refuzat sa o ia. Ambulanța neaga, conform Mediafax.Citește…

- Documente atasate: Expunerea de motive Forma initiatorului Un studiu realizat de Mercer Marsh Benefits arata ca circa 93% dintre companiile private au transformat al 13-lea salariu - un beneficiu oferit in trecut - in prime oferite angajatilor de sarbatori. Conform studiului, aproximativ 70%…

- Parlamentul European a amanat miercuri votul pentru validarea viitoarei Comisii Europene conduse de Ursula von der Leyen programat initial sa aiba loc pe 23 octombrie, dar nu a stabilit o alta data, relateaza DPA , citand surse parlamentare. Votul de pe 23 octombrie nu mai poate avea loc in conditiile…

- Anul viitor va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este daca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor fi in timpul saptamanii. In plus, Guvernul poate decide punti cu zilele de weekend, astfel ca numarul liberelor va putea creste.…

- ZILE LIBERE 2020. Anul viitor va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este daca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor fi in timpul saptamanii. In plus, Guvernul poate decide punti cu zilele de weekend, astfel ca numarul liberelor…

- ZILE LIBERE 2020. Angajatii au practic un alt concediu de odihna! Vezi cate sarbatori pica in zile de weekend ZILE LIBERE 2020. Anul viitor va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este daca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor…

- Premierul Viorica Dancila a facut noi declarații, luni seara, despre „Pactului național pentru bunastarea romanilor”, pe care l-a propus partidelor parlamentare pentru semnare. Liderul PSD e de parere...