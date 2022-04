Miercuri, 13 aprilie, intre orele 9 și 15, Aquatim va opri furnizarea apei in Șag pentru spalarea bazinului de aerare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentarii cu apa in […] Articolul Comuna Șag ramane fara apa miercuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .