Comuna Săcălaz rămâne temporar fără apă curentă Vineri, 24 septembrie, intre orele 9 și 15, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Sacalaz pentru executarea unei cuplari la rețeaua existenta in vederea finalizarii proiectului „Extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila in zona pavilioanelor din localitatea Sacalaz”. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa […] Articolul Comuna Sacalaz ramane temporar fara apa curenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Astfel, in data de 21 septembrie 2021, s-a semnat…

- Marți, 21 septembrie, intre orele 8 și 16, in localitatea Coșava se va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte…

- Vineri, 16 iulie, intre orele 9-13, in Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru reparația unei vane Dn 250, anunța Aquatim. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, li se recomanda clienților…

- Vineri, 16 iulie, intre orele 9-13, in Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru reparația unei vane Dn 250, anunța Aquatim. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, li se recomanda clienților…

- Marți, 13 iulie, intre orele 10 – 15, in localitatea Ciacova se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații…

- Vineri, 9 iulie, intre orele 8 – 16, in localitatea Bodo se va efectua spalarea și igienizarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Vineri, 2 iulie, intre orele 9 – 15, in localitatea Carani se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate…

- Marți, 29 iunie, intre orele 8 și 17, in Sacalaz se va executa conectarea conductei pe strada I. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta…