- Comunicat de presa “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Comuna PREDEȘTI anunta inceperea proiectului cu titlul: Proiect nr. C10-I4 -598,intitulat: I.4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentațiilor de amanajare a teritoriului și de planificare urbana (PUG), in comuna Predești,…

- Am semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației un nou CONTRACT DE FINANȚARE in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), componența 10 -Fondul Local. Valoarea totala a proiectului: 7.902.459,54 lei. Obiectul contractului de finanțare : 1. REABILITARE ȘI MODERNIZARE…

- Comunicat de presa: „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Orașul Ulmeni anunța inceperea proiectului cu titlul Imbunatațirea sistemului de management urban in orașul Ulmeni, județul Maramureș, implementat de orașul Ulmeni, conform contractului de finanțare nr. 1443/05.01.2023, finanțat…

- Comunicat de presa„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Orașul Ulmeni anunța inceperea proiectului cu titlul Realizare piste de biciclete in UAT orașul Ulmeni, județul Maramureș, implementat de orașul Ulmeni, conform contractului de finanțare nr. 141297/13.12.2022, finanțat in cadrul componentei…

- Comunicat de presa Primaria Mihai Eminescu. PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei finanteaza 101 noi investitii, in 68 de localitati din Romania. Conform ministrului Cseke Attila, proiectele, in valoare totala de 696.571.757,75 de lei, au fost depuse in cadrul celei…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Orașul Ulmeni anunța inceperea proiectului cu titlul Realizare Plan de Mobilitate Urbana pentru UAT orașul Ulmeni, județul Maramureș, implementat de orașul Ulmeni, conform contractului de finanțare nr. 129736/16.11.2022, finanțat…