- Societatea AGRO CULCEA 2014 SRL, cu sediul in localitatea Tia Mare, sat Doanca, județul Olt, Romania, a implementat in perioada 12.06.2019 – 28.02.2021, la punctul de lucru din Orașul Corabia, Strada Caracal, nr.1, Județul Olt, proiectul “INVESTIM PENTRU DEZVOLTARE”, cod SMIS 132544 in cadrul Programului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca anul acesta va demara un program national de construire de crese, mentionand ca Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. "Romania este pe ultimul…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, finantate prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA .Proiectele,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat ca sunt in evaluare alte 3 proiecte de achizitie pentru autobuze electrice si statii de reincarcare pentru mai multe orase, printre care si Constanta Finantarea proiectelor este asigurata de MDLPA, prin Programul Operational Regional…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg Next Bazinul Marii Negre 2021 2027, a demarat, din anul 2020, procesul de programare pentru viitorul program, aferent perioadei de programare 2021 2027.Pe parcursul procesului…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) este Autoritate de Management pentru Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, sub coordonarea secretarului de stat Florin Cret. Pana in prezent, au fost contractate 58 proiecte, cu o valoare totala de 50,45 milioane…

