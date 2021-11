Comuna Lovrin rămâne fără apă Luni, 15 noiembrie, intre orele 9 și 14, in comuna Lovrin se va intrerupe furnizarea apei din cauza lucrarilor de conectare a noii rețele și de inlocuire a unei vane defecte. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta […] Articolul Comuna Lovrin ramane fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu privire la imaginile aparute in mass media in care se observa un cal intr-o incapere alaturi de mai multe persoane care consumau alcool și ascultau muzica de petrecere, va comunicam urmatoarele: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași s-au sesizat și au efectuat verificari…

- Luni, 15 noiembrie, intre orele 9 și 14, in comuna Lovrin se va intrerupe furnizarea apei din cauza lucrarilor de conectare a noii rețele și de inlocuire a unei vane defecte. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- In județul Suceava s-au raportat 71 de cazuri noi de coronavirus, cu 12 in minus in comparație cu ziua precedenta, dupa ce au fost facute 1.142 de teste. Numarul cazurilor active s-a redus cu 78, de la 1.584 la 1.506. In municipiul Suceava sunt 394 de cazuri in evoluție, cu 27 mai puține decat la […]…

- Contractul de proiectare și execuție a fost semnat, astazi, la Consiliul Județean, intre Aquatim și firma Construcții Erbașu, avand o durata de execuție de 24 de luni. Astfel, se va construi o stație de epurare, cu treapta mecanica și biologica avansata, incluzand atat eliminarea incarcarii organice,…

- Doua lucrari de anvergura se apropie de finalizare in comuna Lovrin. Este vorba despre strandul exterior si despre... The post Doua lucrari de anvergura se apropie de finalizare in comuna Lovrin appeared first on Renasterea banateana .

- “Subsemnata Dura Elena Laura si Lela Nicoleta solicitam drept la replica cu privire la articolul intitulat “Comuna handicapatilor milionari” postat pe 12 martie in publicatia online www.vremeanoua, articol care ne-a adus grave prejudicii de imagine. Cu privire la articolul in cauza, in primul rand mentionam…

- 1. Reabilitarea conductelor de apa termala ce fac legatura intre blocuri si centrala termica in vederea amenajarii pistei de biciliști 2. Continuarea si finalizarea lucrarilor la Casa de cultura din Lovrin (Camin cultural – inceput in 2015 cu finalizare in 2017) 3. Canalizare si statie de epurare –…