Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile din ultima perioada, generate de creșterea tarifelor la gazele naturale și alte servicii comunale, au provocat un val de ingrijorari in rindul populației. Oamenii se intreaba cum vor ține piept noilor realitați, in condițiile in care pe fondalul dublarii tarifelor la gaze, se așteapta scumpiri…

- Gospodinele știu ca, atunci cand se apuca de curațenia generala, baia reprezinta o adevarata provocare. Chiuveta, cada, baia, faianța, gresia și vasul de toaleta necesita o igienizare in profunzime, iar atenția la detalii este obligatorie. Iata cateva trucuri geniale pentru a scapa de rugina inestetica…

- Daca vrei sa fierbi rapid legume precum sfecla, cartofi sau morcovi pentru o cina rapid, acest truc va fi ideal pentru tine. Atunci cand vii dupa o zi de munca, cu siguranța nu mai ai chef sa gatești. In plus, acest truc merge super rapid și cand vrei sa faci un piure dar nu ai […] The post Cum fierbi…

- Un proiect care vizeaza inființarea Agenției de Achiziții Publice Timișoara, care ar permite realizarea unor economii anuale de 20 de milioane de lei, este lansat in consultare publica, anunța primarul Dominic Fritz. Potrivit primarului, noua agenție va centraliza achizițiile pentru Primarie și inca…

- Scumpirea gazelor naturale schimba preferintele moldovenilor. Administratorii magazinelor specializate in comercializarea cazanelor spun ca in topul vanzarilor sunt sistemele dotate cu termostate si cele care functioneaza in baza combustibilului solid: lemn, peleti sau carbuni.

- Frigiderul tau va economisi energie lunar daca urmezi acești 9 pași de aur! Trebuie sa știi ca atat frigiderul, cat și congelatorul, sunt printre cei mai mari consumatori de energie din casa ta. Frigiderul tau va economisi energie lunar daca urmezi acești pași Mai exact, circa 14% din factura de curent…

- Intreprinderea Moldovagaz va suferi anumite schimbari in urmatoarea perioada, pentru a se face mai multe economii. Declarația a fost facuta de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, in cadrul unei conferințe de presa.

- Daca mereu te-ai intrebat ce te impiedica sa mananci sanatos, sa petreci mai puțin timp și sa nu mai cheltuiești atat atunci cand mergi la cumparaturi, afla ca raspunsul corect la toate aceste dileme este o buna planificare. Afla cum sa-ți planifici mesele și cumparaturile pentru a rezolva problema…