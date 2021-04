Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararile nr. 92 si 93/03.04.2021, prin care s-a propus prelungirea carantinei zonale pentru comuna Aninoasa, respectiv comuna Branesti. Cele doua hotarari au intrat in vigoare si sunt valabile pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de…

- Carantina in localitatile dambovitene Aninoasa si Branesti a fost prelungita cu inca sapte zile, incepand de luni. Decizia a fost anuntata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita a adoptat, o hotarare prin care propune intrarea in carantina a comunei Aninoasa si o alta hotarare care propune carantina zonala in comuna Branesti, cele doua localitati avand cei mai ridicati indici de infectare la nivel judetean, de peste…

- In județul Hunedoara, doua municipii și un oraș intra in carantina În județul Hunedoara, doua municipii și un oraș intra de marti în carantina din cauza numarului mare de infectari. Unde se va aplica aceasta masura aflam din relatarea corespondentului RRA, Ilie Pintea:…

- Incepand de joi, 18 martie, de la ora 22.00, orașul Otopeni și comunele ilfovene Branești și Berceni intra in carantina pentru 14 zile, a anunțat Prefectura, intr-un comunicat . Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice ca se așteapta de la nivel central documentele de prelungire a masurii de carantina zonala pentru comuna Recea, cu localitațile aparținatoare Recea, Mocira, Lapușel, Sasar și Bozanta Mica. ZiarMM The post Se prelungește din nou…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis, luni, intrarea in carantina a satului Biia din comuna Șona. Reamintim ca in aceasta comuna s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri COVID. Carantina in satul Biia intra in vigoare de miercuri, 10 martie, ora 06.00.…

- OFICIAL| Satul Biia din comuna Șona intra in CARANTINA. Cand vor intra in vigoare noile RESTRICȚII. Decizia CJSU Avand in vedere situația epidemiologica, generata de coronavirus, din comuna Șona, unde rata de infectare este de 10,30/1000 de locuitori, adica 45 de localnici infectați, in ultimele doua…