- Ultima ora! Carantina zonala in comuna Groși, cu localitațile aparținatoare . Se circula cu declarație Subprefectul Rudolf Stauder a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 7690/2021 de instituire a masurii de carantina zonala pentru comuna Groși, cu localitațile…

- Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramureș a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 7676/2021 prin care se instituie masura de carantina zonala, incepand din aceasta seara, pentru o perioada de 14 zile, pentru comuna Cernești, cu localitațile…

- Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramures, a declarat ca s-a primit de la nivel central ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența de prelungire a masurii de carantina zonala, pentru o perioada de 7 zile, pentru comuna Barsana, cu localitațile aparținatoare Barsana și…

- OFICIAL: CARANTINA de noapte, vinerea, sambata și duminica, la Alba Iulia. Noi RESTRICȚII și in alte localitați. Hotararea CJSU Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis luni noi restricții pentru Alba Iulia, care a depașit incidența de 6. La fel, și in comuna Salciua. Vezi HCJSU Masurile…

- Timișoara intra de maine in carantina de noapte pe tot parcursul saptamanii. Masura a fost luata in aceasta dupa-amiaza, in urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce rata infectarilor a ajuns la 8,5 la mie.

- Dupa ce a votat inchiderea Timișoarei in primele valuri ale epidemiei, primarul Dominic Fritz a realizat ca devine, și din aceasta cauza, nepopular și s-a spalat pe maini de raspundere, retragandu-se din Comitetul pentru Situații de Urgența, care este abilitat de lege sa confirme pe plan local masurile…