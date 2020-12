Comuna Gornești trece în zona galbenă de restricții Locuitorii comunei Gornești a parte de o veste cat se poate de buna anunțata sambata, 5 decembrie de catre Primaria Gornești, cu o zi inainte de desfașurarea alegerilor parlamentare. Astfel, locuitorii comunei au fost inștiințați de faptul ca Gorneștiul a trecut din zona roșie de restricții in cea galbena, ca urmare a scaderii cazurilor persoanelor … Post-ul Comuna Gornești trece in zona galbena... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

