Cea de-a XVII-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre" care a avut loc in acest an, in organizarea Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, a oferit publicului șapte spectacole folclorice cu sute de participanți din 60 de localitați timișene – dansatori, soliști vocali și instrumentiști, grupuri, formații și ansambluri folclorice, tarafuri, meșteșugari, colecționari […] Articolul Comuna Ghiroda, marea caștigatoare a ediției din acest an a Festivalului-concurs „Lada cu zestre". Cand are loc spectacolul de gala