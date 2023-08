Comuna Doicești a îmbrăcat straie de sărbătoare. VIDEO Comuna Doicești a imbracat straie de sarbatoare,a fost ziua localitații, 384 de ani de la prima atestare documentara. Multe surprize pregatite de administrația locala condusa de primarul Cozmin Stana, cu mic cu mare locuitorii din Doicești s-au bucurat de un spectacol extraordinar in Parcul Mateiaș. Atmosfera, spectacolul si multimea de oameni au fost ingredientele unei [...] The post Comuna Doicești a imbracat straie de sarbatoare. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

