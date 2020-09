Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a trimis normele sanitare pentru redeschiderea școlilor catre Ministerul Educației și Cercetarii, au transmis pentru Libertatea surse guvernamentale. Iata cateva dintre noutați.Normele care ar urma sa fie publicate maine prevad, printre altele, urmatoarele masuri:1. Școlile nu vor…

- Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au implinit varsta de 5 ani, in urmatoarele locuri: – toate pietele agroalimentare cu program zilnic, de luni pana vineri, in intervalul…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile deschise aglomerate din judetul Sibiu din 3 august, cum sunt pietele agroalimentare, targuri, balciuri, statiile de autobuz, peroane, la ceremonii funerare, in zona de parcare a Aeroportului si la Gradina Zoologica, a decis Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele prezente in piețele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum și in spațiile de tipul targurilor de animale sau de produse tradiționale,…

- Masca va fi obligatorie in toate spațiile publice deschise in Dambovița. Decizia aparține prefectului Aurelian Popa, care a declarat ca județul este roșu, cu un numar foarte mare de infectari. Masura privind obligativitatea maștii de protecție in spațiul public se va aplica de joi, 30 iulie, transmite…

- Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spațiile publice deschise - piețe, targuri, oboare. In plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați sa poarte manuși. „Masura se va aplica la nivelul intregului județ, pe tot parcursul zilei, in toate zonele aglomerate unde…

- Maștile de protecție vor fi obligatorii in spațiile publice deschise, in anumite intervale orare, iar terasele restaurantelor vor fi inchise intre orele 23.00-6.00, sunt deciziile pregatie spre semnare de autoritați, in contextul in care Romania inregistreaza zinic peste 1.100 de noi cazuri de infectare,…

- Masca devine obligatorie pe strada și in Romania, iar primul județ care infensifica masurile de protecție impotriva coronavirusului este Argeș. Toți locuitorii din toate localitațile sunt obligați sa-și acopere nasul și gura, chiar și atunci cand se afla in spații deschise.